Milan, Bennacer può aprire all'Arabia Saudita: anche Kanté in pressing

Ismael Bennacer può diventare l’uomo chiave per sbloccare il mercato in entrata del Milan. Il centrocampista algerino, scrive Tuttosport, ha recentemente cambiato agente, affidandosi a KDS, agenzia molto attiva sul mercato arabo. E proprio dall’Arabia Saudita è arrivata nei giorni scorsi la prima offerta concreta: l’Al Ittihad ha messo sul tavolo circa 12 milioni per il cartellino, cifra che garantirebbe anche una plusvalenza ai rossoneri, e un contratto triennale da 8-10 milioni di euro a stagione per il giocatore.

Bennacer sta valutando con attenzione la proposta: finora non era convinto, ma la tentazione starebbe crescendo nelle ultime ore. Complice, magari l’intervento diretto di N’Golo Kanté, già in forza al club saudita e che starebbe lavorando per convincere il collega. Finora, del resto, dall’Europa erano arrivate pochissime sirene: l’Olympique Marsiglia ha rinunciato al riscatto e proposto un rinnovo del prestito solo con pagamento dell’ingaggio in parte dal Milan. Proposta respinta.

La cessione di Bennacer permetterebbe al Milan di rilanciare su Ardon Jashari. Se vorrà: l’ultima offerta da 33,5 milioni di euro più bonus fino a 38 milioni (2 milioni “facili” e 2,5 più complicati) è considerata più che adeguata dalla dirigenza rossonera, anche se finora il Club Brugge ha nuovamente rifiutato la proposta per il centrocampista svizzero.