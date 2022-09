Milan, Blue Skye condannata a pagare 20.000€ di spese legali per la causa a Elliott

Blue Skye Financial Partners e la controllante Luxembourg Investment Company sono stati condannati al pagamento della spese legali per la causa intentata al fondo Elliott a proposito della cessione del Milan a RedBird Capital, società americana fondata nel 2014 da Gerry Cardinale. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, la società dovrà sborsare 20.000 euro dopo aver rinunciato al ricorso. I legali di Blue Skye infatti, confrontandosi con quelli del gruppo Elliott, hanno preso atto che il closing si è perfezionato il 31 agosto scorso e un’iniziativa cautelare di questo genere non si può portare avanti se la vendita è già stata realizzata.