Milan, Bonera: "Con Fonseca avremo una linea comune, faremo cose simili"

Il tecnico di Milan Futuro Daniele Bonera ha parlato ai canali tematici del club rossonero toccando anche i temi riguardanti l'interazione con la prima squadra di Paulo Fonseca: "È sicuramente il passo che volevo fare, farlo con questa maglia è qualcosa di impensabile. Sono rossonero da sempre, il fatto di poter gestire una squadra a tutti gli effetti, in maniera individuale, è uno degli obiettivi che mi ero prefissato quando ho iniziato questa carriera, prima da collaboratore e ora da responsabile”.

Il rapporto con Paulo Fonseca e la prima squadra

“Con mister Fonseca abbiamo condiviso la prima settimana di lavoro, riunioni con lo staff e con lui per capire qual è l’idea. Avremo una linea comune che ci porterà a fare cose simili. Poi ovviamente ci sarà la mia personalizzazione e quelle che saranno un po’ le caratteristiche dei ragazzi che avrò a disposizione per ogni singola partita. Sarà un cantiere aperto tutto l’anno”.

La sfida di Coppa Italia:

“Da parte nostra ci sarà l’obiettivo di passare questo turno di Coppa Italia. Ci sono difficoltà logistiche, qualche ragazzo è rientrato dagli Stati Uniti con la Prima Squadra, ancora non so se qualcuno farà parte del gruppo per la partita. Però devo dire che sono qui mi danno ampie garanzie per far sì che possa uscire una buona partita”.