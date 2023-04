Milan, Calabria: "Dobbiamo ributtarci subito in campionato. Tutte le partite sono importanti"

vedi letture

Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida contro il Lecce: "Siamo arrivati a un punto della stagione in cui dobbiamo capire che tutte le partite sono davvero importanti per la squadra e per lo sviluppo di questa società, perché mancano talmente poche partite che non dobbiamo fare più passi falsi. Dobbiamo ributtarci subito in campionato: abbiamo festeggiato la vittoria perché l'abbiamo meritata e la volevamo ma adesso dobbiamo rifocalizzarci sulle prossime partite".