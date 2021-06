Milan, Calhanoglu continua a prendere tempo per il rinnovo. Ha una ricca offerta dal Qatar

Hakan Calhanoglu non ha ancora dato una risposta al Milan per il rinnovo. Il turco aveva deciso di aspettare la fine dell'Europeo, ma la Turchia non ha brillato, così come il fantasista rossonero. Sul tavolo è ancora presente la proposta del Milan di 4 milioni di euro per i prossimi cinque anni, ma Calhanoglu non ha ancora accettato e continua a rimandare la decisione, un atteggiamento che non è ben visto dalla tifoseria rossonera. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'altra grande offerta ricevuta da Calhanoglu è quella dell’Al-Duhail, squadra di Doha. I qatarioti hanno fatto pervenire all’agente di Hakan un’offerta di 8 milioni a stagione per tre anni più otto milioni alla firma. Il dubbio di Calhanoglu è relativo solamente alla competitività del campionato, in quanto a 27 anni avrebbe voglia di rimanere ancora in Europa.