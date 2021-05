Milan, Castillejo: "Dobbiamo vincere anche per dare maggior valore al successo di Torino"

Il centrocampista offensivo Samu Castillejo ha parlato a MilanTV prima della sfida contro il Torino di questa sera: "Ci siamo preparati bene e siamo pronti, dobbiamo vincere per dare maggior valore alla vittoria sulla Juventus. Vincere uno scontro diretto contro i bianconeri, specialmente dopo tanti anni che non si vinceva a Torino, ci ha dato una grande carica, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare al Toro. Siamo in un momento della stagione in cui tutte si giocano qualcosa, loro sono in corsa per una salvezza complicata, ma anche noi ci giochiamo un obiettivo importante come la Champions. Ci sarà tanta pressione su entrambe le squadre, ma mentalità al massimo e siamo pronti".