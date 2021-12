Milan, Castillejo resta in uscita: il Genoa di Shevchenko non perde di vista lo spagnolo

I colleghi di MilanNews nella giornata di oggi tornano a parlare del mercato in uscita dei rossoneri, con uno dei nomi in partenza che resta quello di Samu Castillejo. Lo spagnolo ha trovato pochissimo spazio sul campo in questa stagione, avendo collezionato solo 5 presenze per un totale di 122 minuti. La sua intenzione è quella di cercare una squadra che possa permettergli di tornare protagonista ed in tal senso restano vive le voci riguardanti il Genoa: dopo l'ultima sfida del 2021 contro l'Atalanta il tecnico rossoblù Andryi Shevchenko aveva ammesso la propria voglia di ricevere qualche regalo per poter proporre la sua squadra col 4-3-3 ed in tal senso lo spagnolo potrebbe essere uno dei profili giusti.