Milan, Castillejo via a gennaio: ha già un accordo verbale con il Getafe

Secondo quanto riportato da AS, Samu Castillejo sarà il primo rinforzo del Getafe in vista del mercato invernale. L'attaccante del Milan vuole lasciare i rossoneri a gennaio ed è già in parola con il club azulon che dovrà comunque accordarsi con il club milanista per ottenere il cartellino del giocatore cercato in passato anche da Real Sociedad, Levante ed Elche.