Milan coi centrali contati, promosso il 2005 Simic. Ma in Champions non può giocare

vedi letture

Per far fronte alle tantissime assenze che attanagliano il reparto difensivo, l'allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la gara di Napoli ha deciso di promuovere in prima squadra il classe 2005 Jan-Carlo Simic. Strappato al settore giovanile dello Stoccarda nell'estate 2022, il difensore serbo-tedesco quest'oggi si è allenato con la prima squadra e in caso di necessità verrà portato in panchina per la partita di San Siro di sabato sera contro l'Udinese.

Impossibile, invece, averlo a disposizione anche tre giorni dopo contro il Paris Saint-Germain. Lo spiega in un interessante approfondimento 'MilanNews.it': "Non potrà essere utilizzato in Champions League in quanto non soddisfa i requisiti per essere iscritto in lista B. La regola infatti recita che in Champions League un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 (U21) in poi ed è stato idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA – oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. Simic, essendo arrivato solo l'anno scorso, non ha ancora all'attivo due anni ininterrotti nel Milan.