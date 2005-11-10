Ufficiale Pergolettese, arriva il terzino destro Zaia dal Torino: prestito fino a fine stagione

Il classe 2006 è alla prima esperienza fra i grandi e si prepara a esordire fra i professionisti con il club gialloblù

La Pergolettese ha pescato un rinforzo per la fascia destra di difesa in casa Torino. Si tratta del giovane Edoardo Zaia che dunque si appresta alla prima esperienza fra i professionisti dopo essere andato in panchina in un'occasione con la squadra granata in Serie A nella passata stagione.

La Pergolettese annuncia l'arrivo di Zaia dal Torino

L’U.S.Pergolettese annuncia l’arrivo dalla Primavera del Torino, a titolo temporaneo, del difensore esterno destro classe 2006 Edoardo Zaia.

Nato a Conegliano (TV), Vazzola, Montebelluna, Venezia, Pordenone le squadre giovanili in cui ha militato fino alla firma col Torino nel 2022.

Nelle ultime due stagioni con la formazione Primavera granata ha collezionato 53 presenze.

Le prime parole del laterale destro con la Pergolettese

Edoardo benvenuto nella Pergolettese, arrivi dalla Primavera del Torino. Ci racconti il tuo percorso calcistico?

“Prima di approdare al Torino, ero a Pordenone e prima ancora a Venezia, e dopo dall'Under 17 nel 2022 sono arrivato a Torino e da lì sono partito, ho fatto tutta la trafila fino alla Primavera con cui ho giocato nelle ultime due stagioni. Soprattutto l’ultima è stata molto importante. Devo ringraziare la società e il mister che mi hanno dato l'opportunità di crescere nell'ultimo anno. Ora sono felice di essere qua alla Pergolettese e affrontare la mia prima esperienza tra i professionisti.”

Il tuo ruolo naturale è di terzino esterno destro?

“Sì, anche se in passato ho fatto più ruoli; la verità è che gioco su tutta fascia. Per me è indifferente fare il terzino il terzino, il quinto, l'esterno. Dove mi richiede il mister, io mi adeguo.”

Nella rosa trovi JacopoAntolini, anche lui ex Torino e che quest'anno è rimasto qui con noi. In passato dalla Primavera granata era approdato a Crema anche Luigi Caccavo, che adesso sta calcando scenari importanti del calcio. E’ un percorso che anche tu ti auguri di avere?

“Sì, certamente ma io penso a lavorare giorno dopo giorno e vedremo cosa ci riserverà il futuro.”