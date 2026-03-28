Focus TMW Milan, come vanno i prestiti in Serie B: Cissè di prospettiva. Peccato per Zeroli

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Milan.

Alphadjo Cissè (trequartista, Catanzaro) - Colpo di assoluto valore per i piani futuri del club rossonero. Preso a gennaio dall'Hellas Verona dopo una prima parte di stagione da cardine della rosa di Alberto Aquilani, è stato lasciato in Calabria per continuare il suo processo di evoluzione. Peccato per l'infortunio che ha chiuso anzitempo la sua annata. Il futuro, in ogni caso, è suo.

Kevin Zeroli (centrocampista, Juve Stabia) - Salutato in estate il rossonero per spostarsi a Monza, nel corso del mercato di gennaio si è trasferito alla corte di Ignazio Abate. Sette presenze e un gol prima dell'infortunio di metà febbraio.