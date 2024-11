Milan, dalla Spagna: Morata stamattina si è allenato regolarmente in gruppo

Alvaro Morata, questa mattina, si è regolarmente allenato insieme al resto dei compagni con la Spagna, per la prima volta da quando la Roja si è ritrovata nei giorni scorsi in vista delle prossima sfide di Nations League.

Il Milan osserva da lontano particolarmente interessato, visto che l'attaccante è reduce dal colpo alla testa e dai controlli ospedalieri in seguito ai quali, da protocollo, avrebbe dovuto osservare 10 giorni di riposo lontano dal campo. Da capire ora se il capitano della Nazionale campione d'Europa sarà regolarmente in campo nella sfida contro la Danimarca o se sarà risparmiata dal ct De La Fuente.

Nei giorni scorsi c'era stato uno scambio di battute a distanza fra lo stesso commissario tecnico iberico e l'allenatore del Milan Paulo Fonseca. Il portoghese aveva risposto alle considerazioni dello stesso De La Fuente che aveva spiegato come avesse intenzione di far giocare Morata regolarmente: "Non so perché ha detto questo. C'è un protocollo che dice che un giocatore deve fermarsi 10 giorni. Non so come possa dire che gioca. Io so che non può fare niente. Cioè non è una opzione, è una cosa obbligatoria. Non so come de la Fuente possa fare questo", erano state le parole di Fonseca.