Milan, De Ketelaere sempre nel mirino, ma non sarà facile convincere il Bruges a cederlo

Tra i nomi che vengono accostati con più insistenza al Milan nelle ultime settimane c'è anche quello di Charles De Ketelaere, giovane trequartista del Bruges che è in cima all'elenco dei rossoneri per rinforzare la trequarti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore piace moltissimo in via Aldo Rossi, ma non sarà semplice convincere il club belga a cederlo subito e non nel 2023.