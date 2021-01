Milan e Inter in fuga? Gasperini: "Loro sono a parte. Dobbiamo restare tra le prime"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, valida per il recupero della decima giornata di Serie A, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche della posizione in classifica degli orobici: "È importante restare nel gruppo delle prime, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma è importante anche la striscia positiva. Tutte fanno fatica a rispettare la marcia. Nel trend generale siamo messi bene, siamo in buona compagnia. Dobbiamo restare lì, tutto passa sulla singola partita. Siamo vicini alla fine del girone d'andata, è sempre un modo per fare un bilancio perché hai incontrato tutte le squadre".