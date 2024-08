Milan, Emerson Royal in chiusura: tra oggi e domani dovrebbe arrivare l'ok del Tottenham

vedi letture

Emerson Royal è sempre più vicino al Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo una lunga trattativa, il club di Via Aldo Rossi attende solamente il via libero definitivo dal Tottenham per chiudere l'affare. L'ultima offerta del Diavolo, con ogni probabilità, soddisferà le richieste degli inglesi e, tra oggi e domani, arriverà l'ok che permetterà all'ex Barcellona di approdare nel capoluogo lombardo.

Nella scorsa stagione il classe '99 ha disputato 24 partite, di cui 22 in Premier League, una in FA Cup e una in Carabao Cup, segnando un gol e rimanendo sul terreno di gioco 1.335 minuti. Era nell'aria il sì da parte degli Spurs, ora è praticamente tutto fatto. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma, salvo sorprese, il brasiliano sarà un nuovo calciatore del Milan.

Fonseca avrà quindi a disposizione lui e Calabria per il ruolo di terzino destro, che verrà ricoperto da chi è considerato più in forma e chi sta offrendo il miglior rendimento. Con la nuova formula della Champions League inoltre sarà necessario avere una rosa più lunga affinché non vengano impiegati sempre i soliti giocatori, che finirebbero per stancarsi. Il pre-campionato dei rossoneri ha soddisfatto i tifosi, il campionato può iniziare sotto i migliori auspici.