Napoli, Raspadori brilla ma può partire: l'Atletico bussa alla porta, servono 30 milioni

Antonio Conte ha nel suo Jack una delle carte vincenti per il Napoli. Giacomo Raspadori, infatti, dopo aver inciso sull'ultimo scudetto partenopeo con reti decisive soprattutto nella parte finale della stagione, sta brillando anche nel ritiro estivo. Per l'ex Sassuolo, tra l'altro, Conte sta pensando ad una possibile metamorfosi tattica. Fin dai primi giorni a Dimaro, infatti, il tecnico salentino lo sta provando regolarmente da mezzala sinistra offensiva, e nello specifico nel tris di mediana con De Bruyne e Lobotka.

Nonostante le ottime risposte di queste settimane oltre che degli ultimi mesi della scorsa stagione, però, non è detto che Raspadori prosegua la sua avventura a Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid lo ha inserito tra i profili di suo interesse (gli altri sono Enzo Millot e Nico Gonzalez) e sta parlando con i suoi agenti.

Il club partenopeo valuta il cartellino dell'ex Sassuolo 30 milioni di euro. Un prezzo non alla portata di tutti, ma in linea con le qualità del giocatore. Nel caso in cui qualcuno soddisfacesse tale richiesta, ecco che il Napoli potrebbe chiudere un altro colpo in entrata in linea con quelli già portati a termine in estate. In caso contrario, Conte avrebbe un jolly decisamente interessante da far 'ballare' tra centrocampo e attacco nella prossima stagione.