Live TMW Milan, Gabbia: "Uno dei giorni più belli della mia carriera. È un punto di partenza"

23 - È Matteo Gabbia, come prevedibile, il giocatore scelto dal Milan in conferenza stampa dopo il derby vinto grazie a un suo gol. Diretta testuale a cura di TMW.

23,15 - Inizia la conferenza stampa.

È il giorno più bello della tua carriera?

"Sicuramente uno dei giorni più belli, ma sono molto contento per la squadra. Non eravamo felicissimi di quello che avevamo fatto, ma come ha detto il mister abbiamo cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile. Il mio gol lo prendo come ciliegina sulla torta".

Cosa è cambiato?

"Penso nulla, il nostro livello in allenamento è sempre stato alto. Ma a volte i risultati mettono dubbi: questa sera è positivo, penso che la squadra abbia capito l'importanza di questa serata. Deve essere un giusto punto di partenza".

Cosa vi ha detto Fonseca?

"Penso sia stato molto bravo post Liverpool, ha fatto quello che fa sempre: ci ha fatto vedere cosa non era andato, ha preparato la partita e penso sia stata la strategia giusta. Penso che questa sera sia una bella vittoria anche per lui e per tutto lo staff, spesso sono più criticati del dovuto".

Fonseca ha detto che il Milan si difende con la palla, oggi però ha funzionato una squadra con baricentro più basso.

"Io penso che la forza dell'Inter sia conosciuta da tutti, hanno qualità che ti porta ad abbassarsi. Io penso che il segreto di oggi siano stati gli attaccanti, gli esterni. giocatori che ci hanno dato tantissimo in fase di non possesso, ci hanno aiutato tanto e penso non vada sottovalutato il loro apporto".

I rumor su Fonseca sono rimasti fuori da Milanello?

"Io penso che il nostro lavoro debba portare noi giocatori, e immagino anche lo staff, a non dare peso a quello che c'è fuori. Noi abbiamo già i pensieri di quella che deve essere la partita, non dobbiamo aumentare le ansie leggendo quello che si dice fuori. Noi siamo dei professionisti: seguiremo fino alla morte Fonseca fino all'ultimo giorno, com'è avvenuto con Pioli".

23.20 - Conclusa la conferenza stampa di Gabbia.