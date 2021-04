Milan-Genoa 1-1 dopo i primi 45': apre Rebic, poi Destro rimette tutto in parità

vedi letture

Tanto Milan a meno per la prima mezz'ora e poi altrettanto Genoa nella parte finale del primo tempo: termina cn il risultato di parità la prima frazione della sfida delle 12.30 relativa al trentunesimo turno di Serie A. Il Milan parte fortissimo e dopo aver cercato il gol con Theo Hernandez dopo pochi minuti, lo trova al 13' grazie ad una girata mancina di prima intenzione davvero notevole e spettacolare di Ante Rebic, che bissa così il gol segnato al Parma solo una settimana fa, sempre in apertura di gara. Per i rossoneri un'altra ottima occasione per Leao, non sfruttata, fino alla reazione del Genoa: la squadra ospite va alla conclusione con Destro, ma da posizione defilata, e trova il pari in chiusura di frazione, proprio con l'ex di giornata: ci pensa il solito Mattia Destro con un colpo di testa imperioso su invito di Zajc, direttamente da calcio d'angolo. Pesante l'errore in marcatura di Tomori, che si lascia sfuggire il diretto avversario, bravissimo a impallinare Donnarumma. Ultimo assalto della gara firmato Kjaer, che conclude però in modo innocuo con un colpo di testa su cross da corner. È l'ultima emozione prima del doppio fischio di Calvarese.