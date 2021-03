Milan, Hernandez tra i migliori difensori: "Grazie ai miei compagni, lo devo a loro"

Theo Hernandez, premiato come uno dei migliori difensori della scorsa stagione di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky del riconoscimento ricevuto: "Sono felice per questo importante premio, voglio ringraziare i miei compagni perché senza di loro non l'avrei vinto". Lo ha detto nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione