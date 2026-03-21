Milan, i numeri ricordano quelli dell'era Ancelotti. L'ultima volta con 3 ko nel 2005
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Dopo 30 giornate, il Milan ha fin qui raccolto 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. Una statistica Opta evidenzia che l'ultima volta in cui i rossoneri hanno perso non più di tre volte a questo punto della stagione era nella stagione 2004/05, con Carlo Ancelotti in panchina. Quel Milan, che chiuse il campionato al secondo posto, alla fine perse 5 partite, chiudendo a 7 punti dalla Juventus.
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