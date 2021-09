Milan, Ibrahimovic corre verso il rientro: potrebbe anche partire titolare contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic da due giorni si allena regolarmente in gruppo e questa, per Pioli, è una super notizia considerando che da ieri ha perso Giroud a causa del Covid. L'attaccante svedese, potrebbe tornare in campo per uno spezzone di gara contro la Lazio per poi tornare titolare ad Anfield contro il Liverpool il 15 settembre. Se però il recupero nei prossimi giorni dovesse andare meglio del previsto, non è da escludere che possa tornare titolare fin dalla prima gara di Serie A contro i biancocelesti. Il rientro verrà deciso giorno dopo giorno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.