Milan, il sostituto di Calhanoglu arriverà senza fretta: Vlasic, Ziyech e Sabitzer i nomi in ballo

Il Milan continua a lavorare alla costruzione della squadra per la prossima stagione, ma dopo aver investito già 60 milion di euro tra riscatti e acquisti, procederà alla ricerca del sostituto di Calhanoglu senza fretta. Sono tre i nomi dei giocatori che i rossoneri stanno seguendo con interesse: Vlasic del Cska, Sabitzer del Lipsia e Ziyech del Chelsea. Non c'è una vera e propria gerarchia tra gli obiettivi, perché tutti e tre hanno le caratteristiche giuste per soddisfare le richieste di Pioli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.