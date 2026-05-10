Milan in caduta libera, Tare: "Forse servirà andare qualche giorno in ritiro"

Nel corso del suo intervento a DAZN, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha paventato l'ipotesi del ritiro per provare ad aiutare una squadra in grande difficoltà:

"Abbiamo analizzato col mister l'andamento, dicendo alla squadra che dobbiamo essere concentrati su queste due partite. La reazione è stata quella giusta, anche da parte dei leader. Adesso dalle parole dobbiamo passare ai fatti, domenica abbiamo un match point. Forse servirà anche andare qualche giorno in ritiro per portare a casa quello che vogliamo".

Nelle 8 partite di campionato, il Milan si è fatto recuperare ben 11 punti dalla Juventus, che ha messo la freccia nell'ultimo turno. 9 punti dalla Roma, che ha appena agganciato i rossoneri. Il Como, dietro 2 lunghezze, ha fatto 5 punti in più. Per il Milan c'è ancora la possibilità di cambiare la situazione, il Diavolo è ancora artefice del suo destino e vincendo contro Genoa e Cagliari entrerebbe in Champions League, avendo gli scontri diretti a favore contro la Roma.