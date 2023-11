Milan, Jonathan David primo obiettivo per l'estate: ai rossoneri piace anche Zirkzee

vedi letture

La prossima estate, per il Milan, sarà quella del grande investimento in attacco. Dopo aver praticamente rivoluzionato la rosa nell'ultimo mercato l'obiettivo sarà infatti quello di prendere un grande centravanti e il primo nome della lista al momento è sempre quello di Jontahan David del Lille: il suo contratto è in scadenza nel 2025 con il Lille e non ha nessuna intenzione di rinnovare.

Questo aspetto sarà fondamentale nella trattativa, con i francesi che non potranno più sparare sopra i 50 milioni di euro. I rapporti tra i due club, dopo la risoluzione del caso Leao-Sporting, sono ottimi e questo è un altro fattore importante a favore del Diavolo.

Piace anche Zirkzee.

Jontahan David del Lille non è l'unico nome sulla lista del Milan per rinforzare l'attacco la prossima estate: tra i profili che piacciono di più in via Aldo Rossi c'è anche quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Il club rossoblu lo valuta però parecchio visto che dovrà corrispondere una percentuale importante sulla futura rivendita al Bayern Monaco. A riportarlo è Tuttosport.