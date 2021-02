Milan, Krunic: "Ibrahimovic sfida la natura. Pioli è il miglior allenatore che abbia avuto"

Rade Krunic, centrocampista serbo del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al sito Mozzartsport.com in vista della sfida contro la Stella Rossa in Europa League:

Giocherete in Europa dopo una brutta sconfitta subita in campionato.

"Non so che dire, abbiamo parlato dopo lo Spezia. Non abbiamo sottovalutato l'impegno ma abbiamo perso in modo disastroso. La squadra non giocava così male da due anni, da quando sono arrivato".

Una scontitta che arriva in un brutto momento, visto il sorpasso da parte dell'Inter.

"Speriamo di giocare un bel derby domenica. Sono convinto che non avrebbero battuto la Lazio se noi avessimo vinto contro lo Spezia. Non potevano perdere l'occasione di superarci".

Che dire dell'impatto che Ibrahimovic ha avuto sulla squadra fino a questo momento?

"È affascinante la sua professionalità negli allenamenti. Il suo arrivo ha aumentato la fiducia in se stessi di tutti i giocatori, soprattutto i più giovani. Ho la sensazione che tutti noi ci vergoniamo quando facciamo qualcosa al suo fianco. Sebbene abbia 39 anni, nessuno può competere con lui in alcun esercizio. Sfida la natura".

Un giudizio su Pioli?

"È ilmiglior allenatore che abbia avuto in carriera. Di solito chi non gioca dà la colpa all'allenatore, ma non è il caso di Pioli. So che lui sta facendo del suo meglio e che non è colpa sua se resto fuori. Non c'è niente che non riesca a vedere e che non sappia. Non ho incontrato nessuno meglio di lui".

E Maldini?

"Non potrò mai ringraziarlo abbastanza per questa opportunità. La sua influenza nello spogliatoio non si può spiegare a parole. È sempre presente per noi e la sua parola ha sempre un peso".

Il campionato è più importante dell'Europa League tra le vostre priorità?

"Ovviamente siamo i favoriti e questo non è in discussione. In generale, abbiamo giocato l'intera Europa League con una squadra combinata. E così abbiamo giocato alla grande tutte le partite, tranne quella contro il Lille a San Siro. Certo, il campionato è più importante per noi, ma faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile in Europa League. Abbiamo tanti buoni giocatori che possono ruotare. Dopotutto, ormai siamo abituati al ritmo di due partite a settimana".

Nello spogliatoio si parla più della Stella Rossa o del derby?

"Lo dico onestamente, del derby. Normale che pensiamo partita per partita come dice sempre il mister, ma si sa che il derby a Milano è tutto".