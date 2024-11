Milan, l'amarezza di Reijnders: "Concedere gol in questo modo non è possibile"

Al termine della gara pareggiata per 3-3 contro il Cagliari, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue parole: "Volevamo partire forte, ma dal primo minuto abbiamo perso la lucidità, ci hanno segnato subito ma fortunatamente siamo torni bene in partita, ma è non è possibile concedere ancora un gol da cross per il pareggio, è un peccato.

Non è stato abbastanza per oggi, dobbiamo andare avanti e dopo la sosta per le nazionali dobbiamo sviluppare il nostro gioco difensivo, perché concedere gol così non è possibile", ha concluso.