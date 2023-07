Milan, la formazione per l'amichevole con il Lumezzane: ci sono Loftus-Cheek e Pulisic

Prima amichevole stagionale per il Milan, contro il Lumezzane, e prima formazione di Stefano Pioli, che ha deciso di mandare in campo i nuovi arrivati Sportiello, Loftus-Cheek e Pulisic dal primo minuto. Presente inoltre Colombo al centro dell'attacco. Queste le scelte dei due allenatori.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Tortelli, Dalmazzi, Pisano, Regazzetti; Poledri, Pesce, Cali; Malotti, Capelli, Spini.

La panchina del Milan: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Nsiala, Paloschi, Adli, Zeroli, Malaspina, Romero, Longhi, Cuenca, Magni, Siman.

