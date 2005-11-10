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Per Evangelista arriva il salto tra i pro. La Fiorentina lo cede in prestito alla Pergolettese
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Volto nuovo in casa Pergolettese, con il club lombardo che si assicura l'attaccante classe 2007 Carlo Evangelista, che arriva in Lombardia in prestito dalla Fiorentina.
Di seguito, la nota del club:
"La U.S. Pergolettese 1932 accoglie Carlo Evangelista, attaccante classe 2007, in arrivo dalla Primavera della Fiorentina.
Il giocatore vestirà la maglia gialloblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
Benvenuto e in bocca al lupo".
Ha fatto eco anche il comunicato del club toscano: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Evangelista all’ U.S. Pergolettese".
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