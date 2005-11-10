Napoli, anche il Como su Garnacho: il Chelsea punta ad incassare 60 milioni
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Il Chelsea apre alla cessione di Alejandro Garnacho: richiesti 90 milioni, ma i Blues valuterebbero un'offerta da 60. Sul giocatore ci sono Napoli, Como e Atletico Madrid
Il futuro di Alejandro Garnacho potrebbe di nuovo essere lontano da Londra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Chelsea è ora disposto ad ascoltare offerte per l'esterno argentino, arrivato solo la scorsa estate dal Manchester United per circa 40 milioni di sterline.
Una stagione sotto le attese
La prima annata di Garnacho in maglia Chelsea non ha rispettato le aspettative: appena 14 presenze da titolare in Premier League, un gol e quattro assist, in una stagione complessivamente deludente per i Blues. Un rendimento che è costato al classe 2004 anche il posto nella rosa dell'Argentina ai Mondiali.
Le cifre: richiesti 90 milioni, ma la soglia reale è 60
Pubblicamente il Chelsea fissa il prezzo attorno ai 90 milioni di sterline, più del doppio di quanto pagato al Manchester United appena un anno fa. Privatamente, però, le stesse fonti riferiscono che un'offerta nell'ordine dei 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro) metterebbe il club davanti a una decisione tutt'altro che scontata.
Il Napoli in prima fila tra le pretendenti europee
Tra i club interessati, il più concreto in Italia è il Napoli, che con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri sta esplorando rinforzi per l'attacco. Per Garnacho rappresenterebbe l'occasione di ritrovare gli ex compagni Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Gli azzurri vorrebbero però impostare l'operazione come prestito con diritto o obbligo di riscatto, formula che al momento il Chelsea non è disposto ad accettare.
Como e Atletico Madrid alla finestra
Occhi anche dal Como di Cesc Fabregas, già in trattativa con il Chelsea per altri profili, tra cui Trevoh Chalobah. Non è escluso che Garnacho possa rientrare in un discorso più ampio tra i due club. Interesse di lunga data anche dall'Atletico Madrid, che potrebbe offrire al giocatore, nato a Madrid, il ritorno nella sua città.
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