Milan, Leao aspetta l'occasione giusta: nessun'offerta lo convince. E Amorim lo rilancia

Il futuro di Rafael Leao resta in bilico, ma il Milan non ha ricevuto offerte ritenute adeguate e la permanenza del portoghese prende quota.

Rafael Leao potrebbe restare al Milan nonostante la volontà, manifestata nelle scorse settimane, di misurarsi in un nuovo campionato. A poco meno di un mese dalla chiusura del mercato, infatti, nessun club si è avvicinato alla valutazione fissata dai rossoneri, che continuano a chiedere 60 milioni di euro per lasciar partire il numero 10. Anche i tentativi arrivati dalla Turchia, con Fenerbahçe e Galatasaray, finora non hanno prodotto sviluppi concreti: le proposte, basate su prestiti con diritto di riscatto, sono state respinte dal club di via Aldo Rossi.

Il Milan fa muro, Leao aspetta l'occasione giusta

Il portoghese continua a dare priorità ai principali campionati europei e, almeno ad oggi, non sembra intenzionato ad accettare la destinazione turca, nonostante le offerte economicamente importanti. Per questo motivo, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo scenario di una permanenza in rossonero appare oggi molto più concreto rispetto a quanto si potesse immaginare nelle scorse settimane. In attesa di eventuali sviluppi di mercato, Leao sta vivendo il ritiro con un atteggiamento positivo, mostrando disponibilità e pieno coinvolgimento nel lavoro della squadra.

Amorim punta sul dialogo e rilancia il numero 10

Anche Ruben Amorim sta cercando di ricompattare il gruppo senza fare distinzioni. Il tecnico portoghese ha ribadito che tutti i giocatori saranno trattati allo stesso modo, pur rispettandone le caratteristiche personali, e in queste settimane ha coinvolto costantemente Leao nelle esercitazioni e nei confronti con la squadra. Un segnale di fiducia che potrebbe favorire il rilancio del classe 1999, qualora il mercato non dovesse offrire l'opportunità che il giocatore attende.