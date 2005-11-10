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La Juventus deve chiudere la porta: sale Vicario, ma non tramonta Suzuki

La Juventus deve chiudere la porta: sale Vicario, ma non tramonta Suzuki TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 09:45Serie A
La Juventus si guarda intorno: c'è ancora da scegliere e affondare il colpo per il portiere titolare della prossima stagione ormai alle porte.

Da un profilo all'altro, con Guglielmo Vicario che piano piano scala le gerarchie e guadagna posizioni. La Juventus lavora per definire il titolare della porta entro la fine della settimana, in vista del debutto stagionale a Frosinone. Il direttore sportivo bianconero, Ricky Massara, valuta diverse opzioni dopo il no del Liverpool per Alisson, il rifiuto della Roma per far partire Mile Svilar e le richieste elevate dell'Aston Villa per Emiliano Martinez.

Sale Vicario per la Juve

In questa situazione resiste la candidatura di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, per il quale Roberto De Zerbi non ha opposto resistenza alla cessione, rappresenta la soluzione più accessibile. L'operazione con gli inglesi potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto, garantendo un ingaggio sostenibile e rinviando di un anno un grosso investimento economico.

Le alternative a Vicario

E le alternative? Tra le alternative a sorpresa resta viva la pista Zion Suzuki. Come emerso le scorse ore infatti il PSG può puntare ad acquistarlo dal Parma con un'offerta superiore ai 33 milioni per poi girarlo in prestito alla Juventus. Un'altra opzione è Noah Atubolu, portiere del Friburgo in scadenza nel 2027, valutato circa 15 milioni di euro e seguito anche da Aston Villa e Bournemouth, proposto gli scorsi giorni. Vanno invece escluse al momento le ipotesi legate a Marco Carnesecchi e Mike Maignan, oltre al possibile ritorno di Wojciech Szczesny dal Barcellona. Sembra impraticabile anche la pista Anatolij Trubin per i costi elevati, difficile anche Vanja Milinkovic-Savic, defilato Lucas Chevalier.

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