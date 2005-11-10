Roma, Nusa in stand-by ed ecco un nome nuovo per l'attacco: piace Malick Fofana

Il mercato offensivo della Roma è ancora in evoluzione. Antonio Nusa resta uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Il norvegese ha già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento in giallorosso, tuttavia il Lipsia ha deciso di rinviare ogni decisione sul suo futuro fino alla definizione della cessione di Diomande al Real Madrid.

Il Lipsia fa muro, Fofana è l'alternativa

La valutazione di 55 milioni di euro continua a rappresentare il principale ostacolo per la trattativa. Se il club tedesco non dovesse abbassare le proprie richieste, la Roma è pronta a virare su altri profili. Tra questi - si legge sul Corriere dello Sport - c'è Malick Fofana del Lione, esterno belga seguito anche dall'Atalanta e considerato una valida alternativa per completare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini.

D'Amico accelera su più fronti

Parallelamente prosegue anche il lavoro per consegnare al tecnico gli ultimi rinforzi richiesti. Il direttore sportivo Tony D'Amico continua a spingere per Givairo Read, senza al momento rilanciare oltre l'offerta già presentata al Feyenoord, ma valuta anche un vice Wesley e gli ultimi tasselli per completare la rosa. L'obiettivo della Roma è chiudere le operazioni principali nel più breve tempo possibile e arrivare pronta all'inizio della stagione.