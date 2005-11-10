Ufficiale
Savoia, dalla Samp arriva D'Amore a titolo definitivo: ha firmato un contratto annuale
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Savoia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Fabiano D'Amore, proveniente dalla Sampdoria. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale.
Benvenuto Fabiano!
Avanti Savoia!".
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