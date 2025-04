Milan, Leao letale solo in trasferta. In Serie A neanche un gol fra le mura di San Siro

vedi letture

Che quella attuale sia una stagione particolare per Rafael Leao lo si evince chiaramente dai numeri, in particolare quelli dei gol messi a segno col Milan. La rete segnata al BlueEnergy Stadium, casa dell'Udinese, è infatti il settimo centro in Serie A del portoghese, tutti realizzati lontano da San Siro.

TUTTE LE MARCATURE - Nel dettaglio, l'ex Lille in questa stagione ha segnato un gol in casa della Lazio il 31 agosto, una doppietta nel 3-3 sul campo del Cagliari il 9 novembre, un altro gol il 14 gennaio a Como e l'8 febbraio a Empoli. Infine, l'ultimo prima di stasera, è datato 27 febbraio al 'Dall'Ara' di Bologna (l'unica di tutto il quadro nella quale il Diavolo non ha portato a casa punti).

LE ECCEZIONI - In questo quadro, però, ci sono anche delle eccezioni. Allargando il raggio dell'analisi, infatti, ci si accorge che il numero 10 rossonero in stagione è riuscito a segnare anche al 'Meazza', seppur non in Serie A: due volte in Champions League, contro la Stella Rossa l'11 dicembre e il 22 gennaio nella sfida contro il Girona. A questo va poi aggiunto il gol in Coppa Italia contro il Sassuolo il 3 dicembre.

SERIE A - 32ª GIORNATA

11/04/2025 Venerdì 20.45 Udinese - Milan 0-4

12/04/2025 Sabato 15.00 Venezia - Monza (DAZN)

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter - Cagliari (DAZN)

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus - Lecce (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta - Bologna (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Parma (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona - Genoa (DAZN)

13/04/2025 Domenica 18.00 Como - Torino (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio - Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli - Empoli (DAZN)

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 68 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Atalanta 58 (31)

4. Bologna 57 (31)

5. Juventus 56 (31)

6. Lazio 55 (31)

7. Roma 53 (31)

8. Fiorentina 52 (31)

9. Milan 51 (32)

10. Torino 40 (31)

11. Udinese 40 (32)

12. Genoa 38 (31)

13. Como 33 (31)

14. Hellas Verona 31 (31)

15. Cagliari 30 (31)

16. Parma 27 (31)

17. Lecce 26 (31)

18. Empoli 24 (31)

19. Venezia 21 (31)

20. Monza 15 (31)