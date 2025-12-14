Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La trappola Sassuolo, la trappola delle 12:30, la trappola della vetta. Il Milan per scappare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

Prima di pensare al primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita da giovedì prossimo con la semifinale contro il Napoli e l'eventuale finale lunedì contro una Inter e Bologna, il Milan deve provare a conservare la vetta della classifica in Serie A. Per farlo, oggi, alle 12:30, i rossoneri devono battere il Sassuolo a San Siro.

Le parole di Allegri
È una sfida, secondo Massimiliano Allegri, che nasconde tante insidie: "Il Sassuolo - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una bella squadra, ha un'ottima posizione in classifica. È una di quelle squadre con cui le partite non finiscono mai. Ha molto più equilibrio di quanto ne aveva a inizio stagione. Partita da giocare con grande rispetto e ordine. In una stagione ci sono varie fasi. Partivamo bene all'inizio e iniziavamo il secondo tempo facendoci il segno della croce. Ora si è capovolta la situazione. Dobbiamo raggiungere un equilibrio per avere sempre l'approccio giusto. Partita complica che va portata a casa. Poi dobbiamo affrontare un viaggio in Arabia. Un conto è andarci con tre punti, un altro con una sconfitta... L'Inter e il Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima l'anno scorso. È normale siano favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati ottimi giocatori e stiamo facendo un percorso in cui dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo, partendo dalla base che il Milan deve tornare a giocare la Champions".

La probabile formazione del Milan
Non ci sarà Rafael Leao, out per infortunio, così come Fofana e Gimenez. Maignan tra i pali con i soliti Tomori, Gabbia e Pavlovic a completare i tre di difesa. Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi nei cinque di centrocampo a supporto di Pulisic e Nkunku, chiamato all'ennesima risposta dopo un avvio di stagione deludente. 

