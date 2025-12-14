La trappola Sassuolo, la trappola delle 12:30, la trappola della vetta. Il Milan per scappare

Prima di pensare al primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita da giovedì prossimo con la semifinale contro il Napoli e l'eventuale finale lunedì contro una Inter e Bologna, il Milan deve provare a conservare la vetta della classifica in Serie A. Per farlo, oggi, alle 12:30, i rossoneri devono battere il Sassuolo a San Siro.

Le parole di Allegri

È una sfida, secondo Massimiliano Allegri, che nasconde tante insidie: "Il Sassuolo - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una bella squadra, ha un'ottima posizione in classifica. È una di quelle squadre con cui le partite non finiscono mai. Ha molto più equilibrio di quanto ne aveva a inizio stagione. Partita da giocare con grande rispetto e ordine. In una stagione ci sono varie fasi. Partivamo bene all'inizio e iniziavamo il secondo tempo facendoci il segno della croce. Ora si è capovolta la situazione. Dobbiamo raggiungere un equilibrio per avere sempre l'approccio giusto. Partita complica che va portata a casa. Poi dobbiamo affrontare un viaggio in Arabia. Un conto è andarci con tre punti, un altro con una sconfitta... L'Inter e il Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima l'anno scorso. È normale siano favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati ottimi giocatori e stiamo facendo un percorso in cui dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo, partendo dalla base che il Milan deve tornare a giocare la Champions".

La probabile formazione del Milan

Non ci sarà Rafael Leao, out per infortunio, così come Fofana e Gimenez. Maignan tra i pali con i soliti Tomori, Gabbia e Pavlovic a completare i tre di difesa. Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi nei cinque di centrocampo a supporto di Pulisic e Nkunku, chiamato all'ennesima risposta dopo un avvio di stagione deludente.