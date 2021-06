Milan, Leao potrebbe partire: ha bisogno di continuità, in rossonero non potrà averla

Rafael Leao ha spesso deluso con la maglia del Milan, tanto da far venire più di un dubbio a Maldini. Come riporta Tuttosport, il club sta pensando a un addio temporaneo per il 21enne attaccante: con la benedizione di Pioli, il portoghese la prossima stagione potrebbe andare a giocare per trovare continuità, avendo così modo di crescere senza troppa pressione.