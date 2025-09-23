Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: c'è Nkunku al fianco di Gimenez, fuori Modric
C'è ancora Camarda a guidare l'attacco del Lecce contro il Milan, come accaduto in campionato. Allegri non fa un turn-over massiccio, concedendo riposo ai soli Pulisic, Modric, Estupinan, Gabbia e Fofana. Torna invece Maignan dopo l'infortunio di due settimane fa. Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match valido per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle ore 21:00.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien.
Allenatore: Landucci.
LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente.
A disposizione: Falcone, Samoja, Gaspar, Sala, Stulic, Ramadani, Kouassi, Gallo, Gorter, Coulibaly, Pierotti, Kovac.
Allenatore: Di Francesco