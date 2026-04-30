Milan, Lukaku non è la prima scelta: lui si è proposto, il Napoli ha già fissato il prezzo

Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco e si arricchisce di un nuovo possibile scenario. Dopo le tensioni con il Napoli, l’attaccante belga sembra ormai destinato a cambiare aria a fine stagione, con diverse opzioni sul tavolo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Big Rom avrebbe manifestato la volontà di restare in Serie A e avrebbe individuato nel Milan una destinazione gradita.

L’idea sarebbe quella di tornare a vivere a Milano, città che conosce bene dopo l’esperienza con l’Inter, senza lasciare il campionato italiano. Al momento, però, la pista non appare calda. Il club rossonero sta valutando altri profili per rinforzare l’attacco e non considera Lukaku una priorità. Il suo nome resta comunque tra le possibili alternative, soprattutto nel caso in cui non dovessero concretizzarsi obiettivi come Sorloth, Vlahovic o Lewandowski.

Sul fronte Napoli, la posizione è già definita: Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo per la cessione intorno ai 20 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche del giocatore e dalle sue prestazioni nei prossimi impegni internazionali. Intanto, il futuro resta incerto, con una nuova pista che potrebbe animare il mercato estivo.