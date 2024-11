Milan, Maignan MVP del Bernabeu per la UEFA: "Ma non vi svelo i piani di Fonseca"

vedi letture

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai canali UEFA dopo la vittoria di ieri sera sul campo del Real Madrid, il 3-1 esterno valevole per la 4^ giornata della Fase campionato di Champions League, partita nella quale ha vinto il riconoscimento di Player of the Match secondo la UEFA.

Dice l'estremo difensore della società rossonera: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita come le altre, d'altronde Milan e Real Madrid sono due dei club più decorati d'Europa. È sempre una sfida grandiosa, anche se il Milan non vince la Champions da un po' e il Real Madrid invece ci è riuscito diverse volte di recente. Per noi è una cosa buona, stasera festeggeremo, ma sappiamo che già sabato arriverà per noi una sfida complicata".

Prosegue e conclude quindi Maignan: "Giochiamo ogni partita senza paura, come dovrebbe essere fatto. Non voglio svelare nel dettaglio le istruzioni di Fonseca, sono cose rimangono tra noi. Se il mister vorrà rivelare il suo piano partita lo farà, ma vogliamo tenerci per noi ciò che ci ha detto".