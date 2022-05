Milan, Maldini: "Non lo abbiamo mai detto. Ma sia io che la squadra ci credevamo fin dall'inizio"

vedi letture

Paolo Maldini è uno dei grandi artefici dello straordinario successo del Milan in campionato. Ai microfoni di SportMediaset, l'uomo mercato rossonero ha così commentato il successo e la genesi delle ambizioni della squadra di Pioli: "C'ho creduto dall'inizio, ma non solo io. Se ci crede solo un dirigente i risultati non arrivano, lo hanno fatto anche i ragazzi e l'allenatore: sono stati bravi. L'idea iniziale era quella di non dire niente ma partire con l'intenzione di vincere il campionato. Se ci avessimo creduto meno forse avremmo perso qualche punto che non ci avrebbe permesso di essere qua".