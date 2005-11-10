Milan, minuto di silenzio a Perth a fine allenamento per ricordare Baresi: maglia numero 6 in campo
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Al termine dell'allenamento odierno al "Sam Kerr Football Center" di Perth, in Australia, il gruppo squadra del Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni.
Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo.
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