Ufficiale Ostiamare, dalla Samb arriva Parigini per l'attacco: ha firmato un accordo biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ostiamare si dice "lieta di annunciare l’arrivo in biancoviola di Vittorio Parigini. Il classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo dalla Sambenedettese, firmando un contratto biennale.

Esterno d’attacco di qualità, Parigini è un giocatore capace di cambiare il ritmo della partita in ogni momento. Tecnica, visione di gioco e un dribbling raffinato: le sue qualità hanno illuminato per anni i palcoscenici della Serie A e della Serie B, dove ha collezionato una carriera di assoluto livello con club, tra gli altri, come Torino, Genoa, Benevento, Como e Cremonese, oltre a vantare un percorso con le Nazionali giovanili azzurre fino all’Under 21.

Il suo arrivo è il segnale più chiaro delle ambizioni di questo Club. Mister D’Antoni avrà a disposizione un giocatore capace di accendere la luce nei momenti che contano e che è già pronto a conquistare il cuore del popolo lidense.

Benvenuto, Vittorio.

Forza Ostiamare".