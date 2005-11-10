Ufficiale Era già aggregato al ritiro, ora è stato tesserato. L'ex Roma Estrella è della Dolomiti Bellunesi

Era già in ritiro con la formazione guidata dal tecnico Massimo Bonatti, ed è sceso in campo nell'amichevole di due giorni fa con la Virtus Verona segnando anche, ora Felipe Estrella è stato ufficialmente annunciato come nuovo innesto della Dolomiti Bellunesi.

Di seguito, il comunicato:

"È bastato un minuto per lasciare il segno. Il tempo di entrare in campo, prendere le misure e gonfiare la rete. Felipe Estrella Galeazzi ha scelto il modo più diretto per presentarsi: il gol dell’1-1 nel confronto con la Virtus Verona, al Centro sportivo di Rasai. È il biglietto da visita che accompagna l’arrivo dell’attaccante italo-brasiliano alla Dolomiti Bellunesi in vista del campionato di Serie C Sky Wifi 2026-2027.

CAPACITÀ REALIZZATIVA – Classe 2001, nato ad Araraquara, in Brasile, Estrella ha firmato il contratto che lo legherà ai colori dolomitici fino al termine della stagione. Porta in dote centimetri (190), forza fisica e una capacità realizzativa affilata anche nelle ultime due stagioni di Serie D. Non a caso, nelle file di Novaromentin e Nola è riuscito a realizzare complessivamente 22 reti, confermandosi uno dei centravanti più prolifici della categoria.

ALLA ROMA – Il suo percorso calcistico è iniziato in patria, mentre in Italia si è fatto apprezzare nel settore giovanile della Roma, agli ordini di Alberto De Rossi. Successivamente ha maturato un’esperienza all’estero con il Vitoria Guimaraes B, nella terza serie portoghese, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e umano. Ora la sfida si chiama Dolomiti Bellunesi: «Sono qui per fare gol e aiutare il gruppo».

OBBLIGO – L’esordio a Rasai ha subito regalato una soddisfazione personale, anche se Felipe mantiene i piedi ben saldi a terra: «La rete contro la Virtus Verona mi dà più fiducia. Segnare è il mio obbligo e sono contento di aver iniziato bene. Ma era solo un test amichevole: fra poche settimane inizierà il campionato e dovrò farmi trovare pronto». Estrella si descrive come un attaccante moderno, in grado di abbinare profondità e spirito di sacrificio. «Sono una punta, mi piace attaccare gli spazi e lavorare per la squadra». I modelli ai quali si ispira sono due autentici fuoriclasse del ruolo: «Adoro Ronaldo, il Fenomeno, e Haaland».

FOCUS – Dietro alle qualità tecniche c’è poi un’attenzione costante alla preparazione: «Sono completamente focalizzato sul calcio. Ho seguito un percorso con il mio personal trainer, curo l’alimentazione e la qualità del sonno». Una mentalità che riflette pure le sue ambizioni: «Voglio sempre salire di livello. E desidero farlo insieme alla Dolomiti Bellunesi». Il primo sigillo è già arrivato. Ora Estrella punta a trasformare l’ottimo e immediato impatto nel capitolo numero 1 di una stagione da protagonista".