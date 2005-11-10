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"Welcome Harry": il Cagliari accoglie il colpo dal Leicester, ecco l'annuncio

"Welcome Harry": il Cagliari accoglie il colpo dal Leicester, ecco l'annuncio TUTTOmercatoWEB
© foto di J.M.Colomo
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 10:23Serie A
Il club rossoblu accoglie il nuovo arrivato per il reparto di centrocampo: il 30enne è alla seconda esperienza in Italia, avendo giocato alla Sampdoria

Harry Winks torna in Italia: da meteora alla Sampdoria, ora è accolto come il colpo per il centrocampo del Cagliari per la prossima stagione. Il 30enne è stato annunciato dal club sardo dai propri canali ufficiali: ha firmato un contratto che lo legherà per le prossime due stagioni al Cagliari.

Winks, comunicato del Cagliari

Ecco il comunicato del Cagliari per l'arrivo di Winks: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Harry Winks che si trasferisce a titolo definitivo dal Leicester City e ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028.

Nato a Hemel Hempstead, in Inghilterra, classe 1996, grazie alla sua buona tecnica di base e all’intelligenza tattica, può ricoprire più ruoli a centrocampo: play davanti alla difesa o, all’occorrenza, mezz’ala. Visione di gioco, abile nelle due fasi, ha una buona capacità di inserimento che gli permette di rendersi insidioso anche in zona gol.

Cresciuto nel vivaio del Tottenham, ha esordito in prima squadra a soli 18 anni, nella vittoria interna contro il Partizan (1-0) in Europa League, il 27 novembre 2014. Da lì inizierà il suo lungo e prestigioso percorso con gli “Spurs” che lo porterà a collezionare tra campionato, coppe nazionali e competizioni internazionali – Champions League e Europa League – ben 203 gare con 5 reti e 6 assist.

Nell’estate 2022 si trasferisce in Italia nella Sampdoria, in Serie A gioca 20 partite. Poi il ritorno in Patria, tra le fila del Leicester City, con cui debutta il 6 agosto 2023 nella vittoria interna contro il Coventry City. Nell’ottobre successivo segna la sua prima rete con le “Foxes”, decisiva per i tre punti (2-1) contro il QPR. Sarà tra gli uomini chiave del ritorno della squadra in Premier League. Lascia ora il Leicester dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 109 presenze, 5 reti e altrettanti assist.

Dopo aver svolto tutta la trafila nelle selezioni nazionali giovanili, Winks ha collezionato 10 presenze e 1 rete con la Nazionale maggiore inglese. Il centrocampista arriva ora in rossoblù per mettere al servizio della squadra qualità ed esperienza, maturata ai massimi livelli. Welcome to Cagliari, Harry!".

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