Live TMW Milan, Musah: "Da quando è arrivato Conceiçao c'è motivazione e fiducia"

vedi letture

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Girona, valida per la setttima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Segui le dichiarazioni di Sergio Conceiçao con il live testuale su TMW.

Che Girona ti aspetti?

"Li conosco bene. Dobbiamo essere molto solidi difensivamente".

Promessa di avere più continuità?

"Noi diamo il massimo, stiamo cercando di allenarci e di migliorarci. Da quando il nuovo staff è venuto, abbiamo fatto bene in Arabia e questo ci dà tanta motivazione e tanta fiducia per poter fare grandi cose".

Cosa vuol dire giocare la Champions?

"Siamo veramente fortunati di poter giocare questa competizione. In MLS si alzano presto per guardare le partite. Quando ero al Valencia, volevo giocare la Champions e per questo sono venuto al Milan".

Termina qui la conferenza.