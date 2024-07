Milan, non solo Morata: contatti positivi per Fullkrug, presto l'affondo decisivo

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un altro attaccante. Con Alvaro Morata praticamente ad un passo, la società di via Aldo Rossi è alla ricerca di un altro elemento che possa andare a rinforzare il pacchetto offensivo. La partenza di Olivier Giroud ha lasciato un vuoto nella squadra ora allenata da Paulo Fonseca ma la società si sta adoperando per acquistare giocatori di valore che servano ad aumentare il tasso tecnico di una squadra che vuole puntare alla conquista del titolo numero 20, che significherebbe la seconda stella.

Passi avanti per Fullkrug

Il nome che può fare il caso dei rossoneri potrebbe essere Niclas Fullkrug che al Borussia Dortmund potrebbe perdere il posto da titolare in favore di Serhou Guirassy. Per questo motivo che a Casa Milan avrebbero posato gli occhi su di lui, specialmente dopo le 15 reti fra le varie competizioni realizzate nei 42 gettoni in giallonero ma anche dopo i due gol realizzati con la Nazionale tedesca all'Europeo.

Prima Morata poi Fullkrug

Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti che sarebbero stati positivi. Prima però il Milan vuole chiudere l’acquisto di Morata e poi l’obiettivo dei rossoneri sarebbe quello di proseguire nella trattativa per arrivare alla punta tedesca.