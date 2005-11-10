Milan, occhi su Gonçalo Ramos: il portoghese piace ad Amorim. Darwin Nunez l'alternativa
Il Milan continua a riflettere sulle mosse da effettuare in vista della prossima stagione e una delle priorità individuate riguarda il reparto offensivo. Con l'arrivo di Ruben Amorim in panchina, i rossoneri sono chiamati a individuare un centravanti capace di garantire gol e di adattarsi alle richieste tattiche del nuovo allenatore.
Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Gonçalo Ramos. Come riportato da Tuttosport, l'attaccante portoghese del Paris Saint-Germain rappresenta una delle opzioni più apprezzate per caratteristiche tecniche e profilo. Dopo tre stagioni trascorse in Francia senza riuscire a conquistare stabilmente un ruolo da protagonista, il classe 2001 sarebbe alla ricerca di maggiore continuità.
La valutazione del cartellino resta elevata, superiore ai 40 milioni di euro, ma il contratto in essere potrebbe favorire una formula diversa dall'acquisto immediato, come un prestito con diritto/obbligo di riscatto per l'estate 2027.
Sul taccuino del Milan figura anche Darwin Nunez, destinato a lasciare l'Al-Hilal. Molto dipenderà però dalle future scelte dirigenziali e dalle strategie che verranno definite per il mercato estivo.