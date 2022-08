Milan, Onyedika nel mirino: il Midtjylland chiede 7 milioni, cifra accessibile per i rossoneri

Il Milan ha messo da tempo nel mirino Raphael Onyedika per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nigeriano del Midtjylland piace le sue caratteristiche ma anche per il prezzo: il club danese chiede infatti 7 milioni di euro, una cifra assolutamente accessibile per le casse del club di via Aldo Rossi.