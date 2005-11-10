Pellegatti: "Milan, non si vedono progressi ed è preoccupante"

A parlare di Milan alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Quello che in questo momento preoccupa non è un progetto in costruzione, è che non si vede il progresso di questo processo. Hanno chiesto pazienza, ma se sei partito con il 3-4-2-1, poi passare da questo al 4-4-2, che è il modulo usato dagli allenatori che subentrano per salvare le squadre che stanno per retrocedere...Il 4-4-2 può capitare durante una partita, ma così mi preoccupa. Non si vede un progresso, sono passati tre mesi e siamo ancora lì. Poi ha puntato Amorim su giocatori che cronachisticamente uno era riserva dell'Atalanta e un altro del Fulham. E bisogna farsi delle domande così. Il tifoso comincia a fare come due anni fa.Ora c'è l'ombra di Conte.

Il progetto è stato affidato ad Amorim. Non ha i giocatori adatti? Li ha scelti lui. Se non prendi Carnevali o Ausilio, non si risolvono certi problemi. Se Amorim dovrà essere esonerato, deve farlo portando avanti un suo progetto, non con uno spurio. Vada avanti per la sua strada. Uscire con un 4-4-2 non ha senso".