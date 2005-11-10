14 partite e 3 gol: questo è il bilanci fin qui di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan. Bottino decisamente al di sotto delle aspettative, considerando il valore dell'attaccante portoghese e quanto è stato pagato in estate. L'ambiente però continua a sostenere l'ex PSG, soprattutto nella persona di Ruben Amorim.

Della situazione legata al centravanti del Milan ha parlato Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube: “Amorim in conferenza stampa ha detto che ‘In questo momento Ramos ci sta aiutando molto e che siamo noi che non aiutiamo Ramos’. Mi sembra molto bella questa affermazione, molto onesta questa ammissione di Ruben Amorim. Il tecnico poi conferma che non vuole parlare del mercato di gennaio, però oggi Gianluca Di Marzio ha rivelato che ci potrebbe essere questa cessione con diritto di riscatto e controriscatto del Milan per Camarda”.